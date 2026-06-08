Rencontre avec Stéphane Bonnefoi Librairie Millefeuille Clamecy

Clamecy

Rencontre avec Stéphane Bonnefoi

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 20:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Nous recevons à la librairie Stéphane Bonnefoi à l’occasion de la parution de son roman Les oubliés de la forge mauve aux éditions Finitude ! .

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18 librairie.lemillefeuille@orange.fr

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English : Rencontre avec Stéphane Bonnefoi

L’événement Rencontre avec Stéphane Bonnefoi Clamecy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais