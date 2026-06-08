Rencontre avec Stéphane Bonnefoi Librairie Millefeuille Clamecy
Rencontre avec Stéphane Bonnefoi Librairie Millefeuille Clamecy samedi 20 juin 2026.
Clamecy
Rencontre avec Stéphane Bonnefoi
Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 20:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Nous recevons à la librairie Stéphane Bonnefoi à l’occasion de la parution de son roman Les oubliés de la forge mauve aux éditions Finitude ! .
Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18 librairie.lemillefeuille@orange.fr
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English : Rencontre avec Stéphane Bonnefoi
L’événement Rencontre avec Stéphane Bonnefoi Clamecy a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Clamecy Haut Nivernais
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