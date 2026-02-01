Ciné-Concert Laurel & Hardy, premiers coups de génie Cinéma Casino Clamecy
Ciné-Concert Laurel & Hardy, premiers coups de génie
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-18 10:30:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-18
Ciné-Concert au cinéma Casino Laurel & Hardy, premiers coups de génie Accompagné au cinéma à la clarinette et à la batterie par Jules Fromonteil et Corto Falempin de Pigments Ciné-Concerts Dès 5 ans Avec le soutien de l’Agence nationale pour le développement du cinéma en régions .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr
