Fête de la musique à Clamecy ! MLAC Clamecy
Fête de la musique à Clamecy ! MLAC Clamecy dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique à Clamecy !
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à la MLAC ! Concerts et ateliers gratuits .
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamlac.mairieclamecy@orange.fr
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English : Fête de la musique à Clamecy !
L’événement Fête de la musique à Clamecy ! Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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