Fête de la musique à Clamecy ! MLAC Clamecy

Fête de la musique à Clamecy !

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à la MLAC ! Concerts et ateliers gratuits .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamlac.mairieclamecy@orange.fr

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English : Fête de la musique à Clamecy !

L’événement Fête de la musique à Clamecy ! Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais