La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine rue Vaugorges Clamecy samedi 10 janvier 2026.
rue Vaugorges Ancien CET Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-10 11:00:00
fin : 2026-01-10 12:30:00
2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31
Avec la Coopérative des savoirs. Comment le Qi Gong et la danse contemporaine peuvent agir dans notre vie quotidienne ? Franck, étiopathe, comédien, praticien de Qi Dance, propose de nous initier au Qi Gong, aux danses du souffle et au Qi Dance. Réservation obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Gratuit .
rue Vaugorges Ancien CET Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
