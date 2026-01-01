La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine rue Vaugorges Clamecy

La Coopérative des savoirs propose Qi Gong et danse contemporaine

rue Vaugorges Ancien CET Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31

Avec la Coopérative des savoirs. Comment le Qi Gong et la danse contemporaine peuvent agir dans notre vie quotidienne ? Franck, étiopathe, comédien, praticien de Qi Dance, propose de nous initier au Qi Gong, aux danses du souffle et au Qi Dance. Réservation obligatoire reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org. Gratuit .

rue Vaugorges Ancien CET Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

