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Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy

Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy

Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : Boulevard Misset

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Gala de danse

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Découvrez le 21 juin à 20h à la salle polyvalente de Clamecy des chorégraphies uniques représentés par des groupes de danseurs allant de la classe éveil à des classe d’adultes, célébrant les 10 ans de présence de leur professeure de musique. Une buvette et corbeille à don au bénéfice de l’école de musique sera également disponible.   .

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88 

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English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Clamecy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais

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