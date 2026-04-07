Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy

Clamecy

Gala de danse

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Découvrez le 21 juin à 20h à la salle polyvalente de Clamecy des chorégraphies uniques représentés par des groupes de danseurs allant de la classe éveil à des classe d’adultes, célébrant les 10 ans de présence de leur professeure de musique. Une buvette et corbeille à don au bénéfice de l’école de musique sera également disponible. .

Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Clamecy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais