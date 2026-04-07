Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy
Gala de danse Salle Polyvalente Clamecy dimanche 21 juin 2026.
Clamecy
Gala de danse
Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Découvrez le 21 juin à 20h à la salle polyvalente de Clamecy des chorégraphies uniques représentés par des groupes de danseurs allant de la classe éveil à des classe d’adultes, célébrant les 10 ans de présence de leur professeure de musique. Une buvette et corbeille à don au bénéfice de l’école de musique sera également disponible. .
Salle Polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 09 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gala de danse
L’événement Gala de danse Clamecy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- Conversation en japonais Local partagé Clamecy 26 avril 2026
- Spectacle (Dé) masquer ses émotions Ecole des Tilleuls Salle Polyvalente Clamecy 28 avril 2026
- Exposition HERBE FOLLE de Noritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy 30 avril 2026
- Circuit VTT 3 Clamecy-Surgy-Andryes-Clamecy Clamecy Nièvre 1 mai 2026
- Auto-guide multimédia via application GuidiGo « Clamecy autour de l’eau » Clamecy Nièvre 1 mai 2026