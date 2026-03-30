Fête de l’andouillette et du vin blanc Les rues de Clamecy Clamecy
Fête de l’andouillette et du vin blanc Les rues de Clamecy Clamecy vendredi 3 juillet 2026.
Fête de l’andouillette et du vin blanc
Les rues de Clamecy Avenue de la République Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La fête de l’Andouillette et du Vin Blanc revient les 3 et 4 juillet 2026 dans les rues de Clamecy. Au programme dégustations, concerts, concours et animations festives pour célébrer cette spécialité charcutière locale accompagnée des meilleurs crus blancs de la région. .
Les rues de Clamecy Avenue de la République Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de l’andouillette et du vin blanc
L’événement Fête de l’andouillette et du vin blanc Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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