Repas breton intergénérationnel Salle Colas Breugnon Clamecy
Repas breton intergénérationnel Salle Colas Breugnon Clamecy mardi 7 juillet 2026.
Clamecy
Repas breton intergénérationnel
Salle Colas Breugnon 32 rue du Président Wilson Clamecy Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Repas breton intergénérationnel avec buffet garni et animations musique et chant, blind test, tirage tombola Tous les bénéfices serviront à financer le voyage ado à Concarneau Organisé par les jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne et le Centre Social Inscription avant le 26 juin 2026 .
Salle Colas Breugnon 32 rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espace-social@orange.fr
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English : Repas breton intergénérationnel
L’événement Repas breton intergénérationnel Clamecy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais
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