Repas breton intergénérationnel Salle Colas Breugnon Clamecy

Clamecy

Repas breton intergénérationnel

Salle Colas Breugnon 32 rue du Président Wilson Clamecy Nièvre

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Repas breton intergénérationnel avec buffet garni et animations musique et chant, blind test, tirage tombola Tous les bénéfices serviront à financer le voyage ado à Concarneau Organisé par les jeunes de l’Espace Social des Vaux d’Yonne et le Centre Social Inscription avant le 26 juin 2026 .

Salle Colas Breugnon 32 rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 44 19 espace-social@orange.fr

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English : Repas breton intergénérationnel

L’événement Repas breton intergénérationnel Clamecy a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Clamecy Haut Nivernais