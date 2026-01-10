L’association Jazz & Blues présente A Contrario MLAC Clamecy mercredi 8 juillet 2026.

Clamecy

L’association Jazz & Blues présente A Contrario

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Concert de Jazz avec A Contrario Voix et contrebasse Infos et réservations jazzetbluesaclamecy@gmail.com et helloasso .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com

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English : L’association Jazz & Blues présente A Contrario

L’événement L’association Jazz & Blues présente A Contrario Clamecy a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Clamecy Haut Nivernais