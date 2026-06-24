Concert Canzonetta Florilège Salle Colas Breugnon Clamecy
Concert Canzonetta Florilège Salle Colas Breugnon Clamecy dimanche 5 juillet 2026.
Clamecy
Concert Canzonetta Florilège
Salle Colas Breugnon 34 Rue du Président Wilson Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 21:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La chorale Canzonetta de l’ACL de Clamecy propose son concert annuel En première partie, des poèmes mis en musique et, en deuxième partie, des chansons extraites des manifestations auxquelles elle a participé durant l’année écoulée. Avec Aragon, Desnos, La Fontaine, Apollinaire, Marot, Rutebeuf, Verlaine, Ribouté, Prévert…
Venez écouter la chorale amateur, sans prétention autre que de chanter le mieux possible et de (se) faire plaisir, qui répète deux fois par semaine à la MLAC, 1 rue Frida Kahlo à Clamecy.
La participation est libre. .
Salle Colas Breugnon 34 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jlet.bridiau@free.fr
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English : Concert Canzonetta Florilège
L’événement Concert Canzonetta Florilège Clamecy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais
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