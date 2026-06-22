Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy
Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy mercredi 1 juillet 2026.
Clamecy
Démonstration de Danse Africaine
Rue du Port La Tambourinette Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 20:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Démonstration de Danse Africaine avec Layba Kourouma et Fitness Motivation GV Clamecy. Invités exceptionnels Les percussions de Kouroussa (Guinée) En cas de mauvais temps rdv à l’ancien CET. .
Rue du Port La Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fitnessmotivationgvclamecy@gmail.com
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English : Démonstration de Danse Africaine
L’événement Démonstration de Danse Africaine Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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