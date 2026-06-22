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Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy

Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy

Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Rue du Port
Adresse
La Tambourinette
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Démonstration de Danse Africaine

Rue du Port La Tambourinette Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Démonstration de Danse Africaine avec Layba Kourouma et Fitness Motivation GV Clamecy. Invités exceptionnels Les percussions de Kouroussa (Guinée) En cas de mauvais temps rdv à l’ancien CET.   .

Rue du Port La Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   fitnessmotivationgvclamecy@gmail.com

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English : Démonstration de Danse Africaine

L’événement Démonstration de Danse Africaine Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais

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