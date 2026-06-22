Démonstration de Danse Africaine Rue du Port Clamecy

Clamecy

Démonstration de Danse Africaine

Rue du Port La Tambourinette Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01 20:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Démonstration de Danse Africaine avec Layba Kourouma et Fitness Motivation GV Clamecy. Invités exceptionnels Les percussions de Kouroussa (Guinée) En cas de mauvais temps rdv à l’ancien CET. .

Rue du Port La Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté fitnessmotivationgvclamecy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration de Danse Africaine

L’événement Démonstration de Danse Africaine Clamecy a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Clamecy Haut Nivernais