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AGENDA · Peyrat-le-Château

Fête de l’automne Peyrat-le-Château

samedi 24 octobre 2026 · Peyrat-le-Château

Fête de l’automne Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
87470 Peyrat-le-Château
Département
Haute-Vienne
Tarif

Peyrat-le-Château

Fête de l’automne

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Fête de l’automne maquillage, vente de soupe, élection du plus beau déguisement, élection de la plus belle décoration de maison.
19h spectacle de Charlie Chaplin
21h feu d’artifice (sous réserve d’un arrêté préfectorale)   .

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23  mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin

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