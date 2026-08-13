Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Fête de l’automne

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Fête de l’automne maquillage, vente de soupe, élection du plus beau déguisement, élection de la plus belle décoration de maison.

19h spectacle de Charlie Chaplin

21h feu d’artifice (sous réserve d’un arrêté préfectorale) .

Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

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English : Fête de l’automne

L’événement Fête de l’automne Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-08-13 par Terres de Limousin