Peyrat-le-Château

Messe en plein air

Bord du lac, AUPHELLE Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Messe en plein air au bord du lac de Vassivière .

Bord du lac, AUPHELLE Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr

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English : Messe en plein air

L’événement Messe en plein air Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest