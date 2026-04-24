Messe en plein air Peyrat-le-Château
Messe en plein air Peyrat-le-Château dimanche 23 août 2026.
Peyrat-le-Château
Messe en plein air
Bord du lac, AUPHELLE Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Messe en plein air au bord du lac de Vassivière .
Bord du lac, AUPHELLE Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 95 61 47 mano.romo@orange.fr
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English : Messe en plein air
L’événement Messe en plein air Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Creuse Sud Ouest
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