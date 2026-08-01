Projection avant-première Bâtiment B Cinéma Peyrat-le-Château
lundi 10 août 2026 · Cinéma · Peyrat-le-Château
Informations pratiques
Peyrat-le-Château
Projection avant-première Bâtiment B
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Projection en avant-première du film documentaire écrit et réalisé par Guilhem Murat et Marine Camatte Bâtiment B
Prix libre .
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr
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English : Projection avant-première Bâtiment B
L’événement Projection avant-première Bâtiment B Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière
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