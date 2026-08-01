Projection avant-première Bâtiment B Cinéma Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Projection avant-première Bâtiment B

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Projection en avant-première du film documentaire écrit et réalisé par Guilhem Murat et Marine Camatte Bâtiment B

Prix libre .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

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English : Projection avant-première Bâtiment B

L’événement Projection avant-première Bâtiment B Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière