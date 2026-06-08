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Observation de l’éclipse solaire Peyrat-le-Château

Observation de l’éclipse solaire Peyrat-le-Château

Observation de l’éclipse solaire Peyrat-le-Château mercredi 12 août 2026.

Adresse : Puy la besse

Ville : 87470 Peyrat-le-Château

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Peyrat-le-Château

Observation de l’éclipse solaire

Puy la besse Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire partielle (93%) animée par les astronomes de Haute Corrèze
Lieu Puy la Besse
Lunettes en vente sur place
Animation gratuite   .

Puy la besse Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23  mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

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English : Observation de l’éclipse solaire

L’événement Observation de l’éclipse solaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par Terres de Limousin

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