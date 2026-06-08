Peyrat-le-Château

Observation de l’éclipse solaire

Puy la besse Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse solaire partielle (93%) animée par les astronomes de Haute Corrèze

Lieu Puy la Besse

Lunettes en vente sur place

Animation gratuite .

Puy la besse Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 40 23 mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Observation de l’éclipse solaire

L’événement Observation de l’éclipse solaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-05 par Terres de Limousin