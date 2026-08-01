Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Fête de la Saint Amour 18ème édition !

Auphelle Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 00:00:00

Date(s) :

2026-08-09

La Fête de la Saint Amour est devenue une manifestation incontournable et identitaire du territoire de Vassivière. Quoi de plus sympathique que de célébrer l’amour sous toutes ces formes en famille, entre amis ou en amoureux dans un cadre idyllique au bord du lac de Vassivière.

Au programme

Dès 12h, marché de producteurs locaux et artisans. Faites le plein de souvenirs et dégustez votre panier gourmand sur place en vous installant sur les tables mises à votre disposition.

De 14h à 18h Animations

20h Concert Back to Queen

À partir de 22h Feu d’artifice tiré sur le lac, face à la plage d’Auphelle (sous réserve d’autorisation)

23h15. Dansez enfin lors du grand bal populaire pour clore cette journée .

Auphelle Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 76 70 tourisme@lelacdevassiviere.com

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English : Fête de la Saint Amour 18ème édition !

L’événement Fête de la Saint Amour 18ème édition ! Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière