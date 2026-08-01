Projection Carlos au pays de Millevaches Cinéma Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Peyrat-le-Château

Projection Carlos au pays de Millevaches

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Film tourné par Carla Adra lors de sa résidence à la Broussaille en mai 2026.

Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice.

Prix libre .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

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English : Projection Carlos au pays de Millevaches

L’événement Projection Carlos au pays de Millevaches Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière