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Projection Carlos au pays de Millevaches Cinéma Peyrat-le-Château

jeudi 6 août 2026 · Cinéma · Peyrat-le-Château

Projection Carlos au pays de Millevaches Cinéma Peyrat-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Cinéma
Adresse
7 Place du Champ de Foire
Ville
87470 Peyrat-le-Château
Département
Haute-Vienne
Tarif
0 0

Peyrat-le-Château

Projection Carlos au pays de Millevaches

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Film tourné par Carla Adra lors de sa résidence à la Broussaille en mai 2026.
Projection suivie d’une discussion avec la réalisatrice.
Prix libre   .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   cinemapeyrat@orange.fr

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English : Projection Carlos au pays de Millevaches

L’événement Projection Carlos au pays de Millevaches Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Lac de Vassivière

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