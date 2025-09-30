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Marché nocturne Peyrat-le-Château

Marché nocturne Peyrat-le-Château

Marché nocturne Peyrat-le-Château vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 87470 Peyrat-le-Château

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Peyrat-le-Château

Marché nocturne

Place de l’église Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Produits locaux et artisanat, animations musicales
Buvette & restauration   .

Place de l’église Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   mairie-peyratlechateau87@wanadoo.fr

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lac de Vassivière

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