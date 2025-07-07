Peyrat-le-Château

Discussion La citoyenne solaire

place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tour à pied du Pays Monts et Barrages, en reliant l’ensemble des étapes du GR du territoire.

Étape à Peyrat-le-Château le 22 août à midi

Discussion La citoyenne solaire > Vers une autoconsommation collective à l’échelle des Monts et Barrages des experts de la question pour marcher avec nous ( Gérard Cortès, Michel Janssens) .

place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationpollen87400@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Discussion La citoyenne solaire

L’événement Discussion La citoyenne solaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin