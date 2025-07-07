Discussion La citoyenne solaire Peyrat-le-Château
Discussion La citoyenne solaire Peyrat-le-Château samedi 22 août 2026.
Peyrat-le-Château
Discussion La citoyenne solaire
place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tour à pied du Pays Monts et Barrages, en reliant l’ensemble des étapes du GR du territoire.
Étape à Peyrat-le-Château le 22 août à midi
Discussion La citoyenne solaire > Vers une autoconsommation collective à l’échelle des Monts et Barrages des experts de la question pour marcher avec nous ( Gérard Cortès, Michel Janssens) .
place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine associationpollen87400@gmail.com
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English : Discussion La citoyenne solaire
L’événement Discussion La citoyenne solaire Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin
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