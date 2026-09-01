Fête de l’automne Uckange

Informations pratiques

Uckange

Fête de l’automne

11 Rue Privée Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Jardin des Traces offre une nouvelle expérience le temps d’un week-end, où vous pourrez vous promener parmi ses allées et découvrir de nombreux exposants passionnés.

Que vous soyez amateur de jardinage ou simplement curieux, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la vente de plantes, de vivaces et d’arbustes soigneusement sélectionnés. Les amateurs d’artisanat et de décoration ne seront pas en reste. Les plus jeunes pourront s’amuser avec des jeux en bois traditionnels, bondir sur le trampoline, s’initier à la pêche aux canards, participer à des ateliers créatifs, à l’atelier de rempotage et transformer leur petit visage grâce au stand de maquillage. Vous pourrez vous détendre sur les terrasses où les bénévoles du Comité d’Animation Uckangeois vous proposeront buvette et restauration. Ne manquez pas cette occasion de partager un moment en famille ou entre amis ! Nous vous attendons nombreux pour cette première édition.Tout public

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11 Rue Privée Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 55 96 jardindestraces@uckange.fr

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English :

Le Jardin des Traces offers a new weekend experience, where you can stroll along its paths and discover many passionate exhibitors.

Whether you’re a gardening enthusiast or simply curious, you’re sure to find something you’ll love among the carefully selected plants, perennials, and shrubs for sale. Fans of crafts and home decor won’t be left out either. The little ones can have fun with traditional wooden games, bounce on the trampoline, try their hand at duck fishing, take part in creative workshops, the repotting workshop, and transform their little faces at the face-painting booth. You can relax on the terraces, where volunteers from the Uckangeois Events Committee will offer refreshments and food. Don’t miss this opportunity to spend time with family or friends! We hope to see many of you at this first edition.

L’événement Fête de l’automne Uckange a été mis à jour le 2026-08-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME