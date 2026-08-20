Là où l’histoire de la sidérurgie a commencé, l’industrie 4.0 d’ArcelorMittal France prend racine, Digital Lab, Uckange

Informations pratiques

Là où l’histoire de la sidérurgie a commencé, l’industrie 4.0 d’ArcelorMittal France prend racine Dimanche 20 septembre, 14h00 Digital Lab Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de cette édition placée sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », l’événement proposé met en lumière la capacité de notre site à se réinventer sans renier son histoire. À travers un parcours en accès libre, les visiteurs découvrent comment un territoire marqué par la sidérurgie a su évoluer : transformation des métiers, digitalisation des outils de production, démarche de décarbonation, préservation de la biodiversité et développement de solutions plus durables.

Plusieurs démonstrateurs sont accessibles tout au long de la visite, illustrant concrètement cette transformation : des dispositifs de réalité augmentée permettant d’explorer les installations autrement, ainsi que des démonstrations d’intelligence artificielle générative appliquées aux enjeux industriels d’aujourd’hui.

Un film retraçant l’histoire de la sidérurgie et celle d’ArcelorMittal est également projeté, offrant aux visiteurs un éclairage sur le chemin parcouru — d’un passé industriel fondateur à une industrie résolument tournée vers l’innovation et l’avenir.

Une manière concrète de montrer qu’un patrimoine industriel, loin d’être figé, peut se réinventer tout en restant profondément ancré dans son territoire.

Digital Lab 2 rue du Jardin des Traces, 57270 Uckange Uckange 57270 Moselle Grand Est Le Digital Lab d’ArcelorMittal est installé dans les anciens Grands Bureaux de l’usine sidérurgique Lorfonte d’Uckange, fermée en 1991, à quelques mètres du haut-fourneau U4, classé monument historique. Le bâtiment a été entièrement réhabilité en 2022 pour un investissement de 4,7 millions d’euros.

Inauguré le 9 février 2022, sur 2 000 m², le lieu rassemble industriels, start-ups, écoles et universités autour du big data, de la maintenance 4.0 et de la qualité 4.0. Il propose des salles de réalité augmentée, une quinzaine de démonstrateurs et une salle de conférence, ainsi que des espaces de formation et de coworking.

Un site qui a marqué l’histoire de la sidérurgie lorraine et qui, aujourd’hui, accompagne sa transformation numérique. Un parking est disponible sur place

Dans le cadre de cette édition placée sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cet événement met en lumière la capacité de notre site à se réinventer sans renier son À a…

©Digital Lab