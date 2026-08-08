La nuit du feu Uckange
samedi 31 octobre 2026 · Uckange
Informations pratiques
Uckange
La nuit du feu
1 rue du Jardin des Traces Uckange Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Au cœur du haut-fourneau U4, vivez une expérience immersive collective.
Vous ne serez ni poursuivis, ni attaqués mais observés, testés, et peut-être choisis…
La Nuit du Feu est une traversée nocturne, intense et dérangeante dans un lieu chargé d’histoire. Une nuit dont on ne sort pas tout à fait indemne.
Depuis des siècles, les Tours choisissent un élu. Cette année, elles exigent davantage. Elles veulent voir qui avance quand les autres reculent. Qui aide. Qui hésite. Qui se dérobe.
Accessible à partir de 16 ans.
Un départ est prévu toutes les 10 min.
Restauration sur place avec possibilité de réserver vos repas au moment de la réservation des entrées.
Réservation obligatoire sur le http://urlr.me/BScuNy
Durée de jeu par équipe 90 minutes.
Cet évènement est réalisé en partenariat avec Les 3 Chaises.Adultes
15 .
1 rue du Jardin des Traces Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 57 37 37 contact@hf-u4.com
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English :
In the heart of the U4 blast furnace, enjoy an immersive group experience.
You won’t be chased or attacked, but you will be observed, tested, and perhaps chosen…
The Night of Fire is an intense and unsettling nighttime journey through a place steeped in history. It’s a night from which you won’t emerge entirely unscathed.
For centuries, the Towers have chosen a chosen one. This year, they demand more. They want to see who moves forward when others retreat. Who helps. Who hesitates. Who shies away.
Open to ages 16 and up.
A new group departs every 10 minutes.
On-site dining is available; you can reserve your meals when you book your tickets.
Reservations required on the webhttp://urlr.me/BScuNy
Game duration per team: 90 minutes.
This event is organized in partnership with Les 3 Chaises.
L’événement La nuit du feu Uckange a été mis à jour le 2026-08-08 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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