Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange
dimanche 20 septembre 2026 · Uckange
Informations pratiques
Uckange
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe
11 place de l’église Uckange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre et découverte d’une exposition de photo. Accès possible à la tribune de l’orgue.Tout public
0 .
11 place de l’église Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 6 62 47 53 10
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English :
Self-guided tour and exploration of a photography exhibition. Access to the organ gallery is available.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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