Informations pratiques

Uckange

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe

11 place de l’église Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre et découverte d’une exposition de photo. Accès possible à la tribune de l’orgue.Tout public

0 .

11 place de l’église Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 6 62 47 53 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided tour and exploration of a photography exhibition. Access to the organ gallery is available.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME