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Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange

dimanche 20 septembre 2026 · Uckange

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
11 place de l'église
Ville
57270 Uckange
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Uckange

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe

11 place de l’église Uckange Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite libre et découverte d’une exposition de photo. Accès possible à la tribune de l’orgue.Tout public
0  .

11 place de l’église Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 6 62 47 53 10 

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English :

Self-guided tour and exploration of a photography exhibition. Access to the organ gallery is available.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Barbe Uckange a été mis à jour le 2026-08-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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