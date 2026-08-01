Fête de l’Eau Rue de la Plage Gray

Informations pratiques

Gray

Fête de l’Eau

Rue de la Plage La Plage Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Le programme de la Fête de l’Eau 2026 est dévoilé !

Au programme Activités nautiques démonstration de chiens sauveteurs ou de bateaux télécommandés et initiation au canoë, paddle, aviron

Animations & nature ateliers de découverte de la biodiversité, balades contées, jeux en plein air…

Les temps forts à ne pas manquer

Concert Zipper Brothers 18h30 à 19h30 et 21h15 à 22h15

Duo musical plein de pep’s qui fait vibrer les tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Le Piano du Lac Soul Touch 20h

Un piano voguant au milieu de l’eau avec un duo chaleureux au répertoire soul, jazz, pop et chansons françaises.

Ouvrez grand les yeux le ciel s’illuminera au-dessus de la Saône avec le spectacle pyrotechnique .

Rue de la Plage La Plage Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Fête de l’Eau

L’événement Fête de l’Eau Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY