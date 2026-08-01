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AGENDA · Gray

Fête de l’Eau Rue de la Plage Gray

samedi 15 août 2026 · Rue de la Plage · Gray

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la Plage
Adresse
La Plage
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Gray

Fête de l’Eau

Rue de la Plage La Plage Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Le programme de la Fête de l’Eau 2026 est dévoilé !
Au programme Activités nautiques démonstration de chiens sauveteurs ou de bateaux télécommandés et initiation au canoë, paddle, aviron
Animations & nature ateliers de découverte de la biodiversité, balades contées, jeux en plein air…
Les temps forts à ne pas manquer
Concert Zipper Brothers 18h30 à 19h30 et 21h15 à 22h15
Duo musical plein de pep’s qui fait vibrer les tubes d’hier et d’aujourd’hui.
Le Piano du Lac Soul Touch 20h
Un piano voguant au milieu de l’eau avec un duo chaleureux au répertoire soul, jazz, pop et chansons françaises.
Ouvrez grand les yeux le ciel s’illuminera au-dessus de la Saône avec le spectacle pyrotechnique   .

Rue de la Plage La Plage Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15  tourisme@cc-valdegray.fr

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English : Fête de l’Eau

L’événement Fête de l’Eau Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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