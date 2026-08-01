Fête de l’Eau Rue de la Plage Gray
samedi 15 août 2026 · Rue de la Plage · Gray
Informations pratiques
Gray
Fête de l’Eau
Rue de la Plage La Plage Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 22:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Le programme de la Fête de l’Eau 2026 est dévoilé !
Au programme Activités nautiques démonstration de chiens sauveteurs ou de bateaux télécommandés et initiation au canoë, paddle, aviron
Animations & nature ateliers de découverte de la biodiversité, balades contées, jeux en plein air…
Les temps forts à ne pas manquer
Concert Zipper Brothers 18h30 à 19h30 et 21h15 à 22h15
Duo musical plein de pep’s qui fait vibrer les tubes d’hier et d’aujourd’hui.
Le Piano du Lac Soul Touch 20h
Un piano voguant au milieu de l’eau avec un duo chaleureux au répertoire soul, jazz, pop et chansons françaises.
Ouvrez grand les yeux le ciel s’illuminera au-dessus de la Saône avec le spectacle pyrotechnique .
Rue de la Plage La Plage Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 18 15 tourisme@cc-valdegray.fr
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English : Fête de l’Eau
L’événement Fête de l’Eau Gray a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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