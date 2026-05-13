Fête de l’eau Magnières
Fête de l’eau Magnières dimanche 28 juin 2026.
Magnières
Fête de l’eau
Source de Montfort Magnières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Venez fêter la fête de l’eau à la source de Monfort! Un journée convivial ouverte à tous! Au programme: expositions, initiations aux activités nautiques, concours de pêche… Gratuit.
Informations par mail à contact@source-de-montfort.frTout public
0 .
Source de Montfort Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@source-de-montfort.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the water festival at the Monfort spring! A convivial day open to all! On the program: exhibitions, introductions to water sports, fishing competitions… Free admission.
Information by e-mail to contact@source-de-montfort.fr
L’événement Fête de l’eau Magnières a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS