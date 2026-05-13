Magnières

Fête de l’eau

Source de Montfort Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Venez fêter la fête de l’eau à la source de Monfort! Un journée convivial ouverte à tous! Au programme: expositions, initiations aux activités nautiques, concours de pêche… Gratuit.

Informations par mail à contact@source-de-montfort.frTout public

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Source de Montfort Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@source-de-montfort.fr

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English :

Come and celebrate the water festival at the Monfort spring! A convivial day open to all! On the program: exhibitions, introductions to water sports, fishing competitions… Free admission.

Information by e-mail to contact@source-de-montfort.fr

L’événement Fête de l’eau Magnières a été mis à jour le 2026-05-13 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS