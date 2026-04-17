Fête de l’eau Muttersholtz
Fête de l’eau Muttersholtz dimanche 28 juin 2026.
Muttersholtz
Fête de l’eau
35 Rue Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Activités ludiques, drôles, voire délirantes et…très mouillantes ! Buvette et petite restauration sur place
UNE FÊTE RAFRAÎCHISSANTE
Vous avez envie de jouer au foot dans l’eau, de glisser sur une bâche savonnée, de jouer avec des pistolets à eau, de pêcher des canards ?
La Fête de l’eau est faite pour vous des activités ludiques, drôles, voire délirantes, ayant un rapport avec l’eau !
Vous pourrez également en profiter pour faire une balade en calèche, si la météo le permet.
Buvette et petite restauration. 0 .
35 Rue Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 43 41 65 contact@cdfmuttersholtz.fr
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English :
Fun, funny, even delirious and…very wet activities! Refreshments and snacks on site
L’événement Fête de l’eau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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