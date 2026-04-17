Muttersholtz

Fête de l’eau

35 Rue Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Activités ludiques, drôles, voire délirantes et…très mouillantes ! Buvette et petite restauration sur place

UNE FÊTE RAFRAÎCHISSANTE

Vous avez envie de jouer au foot dans l’eau, de glisser sur une bâche savonnée, de jouer avec des pistolets à eau, de pêcher des canards ?

La Fête de l’eau est faite pour vous des activités ludiques, drôles, voire délirantes, ayant un rapport avec l’eau !

Vous pourrez également en profiter pour faire une balade en calèche, si la météo le permet.

Buvette et petite restauration. 0 .

35 Rue Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 43 41 65 contact@cdfmuttersholtz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fun, funny, even delirious and…very wet activities! Refreshments and snacks on site

L’événement Fête de l’eau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme