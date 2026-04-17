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Fête de l’eau Muttersholtz

Fête de l’eau Muttersholtz dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 35 Rue Ehnwihr

Ville : 67600 Muttersholtz

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Muttersholtz

Fête de l’eau

35 Rue Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Activités ludiques, drôles, voire délirantes et…très mouillantes ! Buvette et petite restauration sur place
UNE FÊTE RAFRAÎCHISSANTE
Vous avez envie de jouer au foot dans l’eau, de glisser sur une bâche savonnée, de jouer avec des pistolets à eau, de pêcher des canards ?
La Fête de l’eau est faite pour vous des activités ludiques, drôles, voire délirantes, ayant un rapport avec l’eau !
Vous pourrez également en profiter pour faire une balade en calèche, si la météo le permet.
Buvette et petite restauration. 0  .

35 Rue Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 43 41 65  contact@cdfmuttersholtz.fr

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English :

Fun, funny, even delirious and…very wet activities! Refreshments and snacks on site

L’événement Fête de l’eau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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