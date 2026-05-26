Muttersholtz

Sortie la reconquête de Bisamme le blaireau

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez en apprendre plus sur les blaireaux de nos forêts !

Suivez les traces de cet animal masqué. Vous découvrirez son lieu de vie, son repas favoris et verrez que sous ses airs d’ours il est très sociable. .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

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English :

Come and learn more about the badgers in our forests!

L’événement Sortie la reconquête de Bisamme le blaireau Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme