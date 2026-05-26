Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée Muttersholtz
Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée Muttersholtz vendredi 10 juillet 2026.
Muttersholtz
Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée
35 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Challengez-vous sur le sentier pieds nus en relevant des épreuves en équipe, à la manière des animaux qui vivent à proximité de nous !
Challengez-vous sur le sentier pieds nus. Vous aurez des épreuves à relever, en équipe, à la manière des animaux qui vivent à proximité de nous. Comment font-ils pour passer les obstacles, quelles techniques utilisent-ils pour se nourrir ? Etc…Relevez le défi ! .
35 Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org
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English :
Challenge yourself on the barefoot trail by completing team challenges, just like the animals that live near us!
L’événement Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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