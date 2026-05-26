Muttersholtz

Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée

35 Ehnwihr Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Challengez-vous sur le sentier pieds nus en relevant des épreuves en équipe, à la manière des animaux qui vivent à proximité de nous !

Challengez-vous sur le sentier pieds nus. Vous aurez des épreuves à relever, en équipe, à la manière des animaux qui vivent à proximité de nous. Comment font-ils pour passer les obstacles, quelles techniques utilisent-ils pour se nourrir ? Etc…Relevez le défi ! .

35 Ehnwihr Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Challenge yourself on the barefoot trail by completing team challenges, just like the animals that live near us!

L’événement Hopla geis, le parcours SensoRied en soirée Muttersholtz a été mis à jour le 2026-05-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme