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Fête de l’école de musique Vendœuvres

Fête de l’école de musique Vendœuvres

Fête de l’école de musique Vendœuvres samedi 13 juin 2026.

Adresse : place de la mairie

Ville : 36500 Vendœuvres

Département : Indre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Vendœuvres

Fête de l’école de musique

place de la mairie Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez fêter la fin de l’année de l’AMVV !
L’école de musique de Vendoeuvres clôture son année en musique avec auditions, chorale Vent de Voix, Junior Wok, Rock Cover Band The Stuffef Cabbages . Buvette et restauration sur place.   .

place de la mairie Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire   amvv36500@gmail.com

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English :

end-of-year show.

L’événement Fête de l’école de musique Vendœuvres a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne

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