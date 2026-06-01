Vendœuvres

Fête de l’école de musique

place de la mairie Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez fêter la fin de l’année de l’AMVV !

L’école de musique de Vendoeuvres clôture son année en musique avec auditions, chorale Vent de Voix, Junior Wok, Rock Cover Band The Stuffef Cabbages . Buvette et restauration sur place. .

place de la mairie Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire amvv36500@gmail.com

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English :

end-of-year show.

L’événement Fête de l’école de musique Vendœuvres a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne