Fête de l’école de musique Vendœuvres
Fête de l’école de musique Vendœuvres samedi 13 juin 2026.
Vendœuvres
Fête de l’école de musique
place de la mairie Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez fêter la fin de l’année de l’AMVV !
L’école de musique de Vendoeuvres clôture son année en musique avec auditions, chorale Vent de Voix, Junior Wok, Rock Cover Band The Stuffef Cabbages . Buvette et restauration sur place. .
place de la mairie Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire amvv36500@gmail.com
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English :
end-of-year show.
L’événement Fête de l’école de musique Vendœuvres a été mis à jour le 2026-06-07 par Destination Brenne
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