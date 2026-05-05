Guéret

Fête de l’écomobilité

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Bougez autrement, ensemble, lors d’une journée gratuite et conviviale.

Stands d’informations, animation, déambulation, projection de film, essais de vélos… .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’écomobilité

L’événement Fête de l’écomobilité Guéret a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grand Guéret