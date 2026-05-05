Fête de l’écomobilité Guéret
Fête de l’écomobilité Guéret mercredi 6 mai 2026.
Guéret
Fête de l’écomobilité
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Bougez autrement, ensemble, lors d’une journée gratuite et conviviale.
Stands d’informations, animation, déambulation, projection de film, essais de vélos… .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 00
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English : Fête de l’écomobilité
L’événement Fête de l’écomobilité Guéret a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Grand Guéret
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