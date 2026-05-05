L’art ça conte La pêche aux fruits et micro-atelier nature morte Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret
L’art ça conte La pêche aux fruits et micro-atelier nature morte Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret mercredi 6 mai 2026.
Guéret
L’art ça conte La pêche aux fruits et micro-atelier nature morte
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 11:30:00
Date(s) :
2026-05-06
L’art ça conte est une animation pour le jeune public composé d’une lecture ayant un rapport avec l’art, suivie d’une projection d’oeuvres sur le même thème et complété par un micro atelier de création artistique.
Ce mercredi, nous découvrirons l’album La pêche aux fruits puis nous nous essaierons en micro-atelier à l’art des natures mortes. Dès 4 ans. Sur inscription. .
Micro-Folie Guéret Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 45 89 11 microfoliegueret@gmail.com
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English : L’art ça conte La pêche aux fruits et micro-atelier nature morte
L’événement L’art ça conte La pêche aux fruits et micro-atelier nature morte Guéret a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Grand Guéret