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Fête de l’entrecôte Saint-Florentin

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Florentin

Fête de l’entrecôte Saint-Florentin

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Rue du Limousin
Ville
36150 Saint-Florentin
Département
Indre
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Saint-Florentin

Fête de l’entrecôte

Rue du Limousin Saint-Florentin Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez partager une soirée conviviale et gourmande organisée par le Comité des Fêtes pour la Fête de l’entrecôte !
Rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30, Terrain de jeux Rue du Limousin.
Le repas sera suivi d’une soirée dansante animée par DJ Karine & Lulu pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Réservations par téléphone, n’hésitez pas à laisser votre message et numéro pour être rappelé. Invitez votre famille, vos amis et venez passer une excellente soirée autour d’une délicieuse entrecôte dans une ambiance festive ! 20  .

Rue du Limousin Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 21 76 37 

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English :

Come join us for a fun and delicious evening organized by the Festival Committee for the Entrecôte Festival !

L’événement Fête de l’entrecôte Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour

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