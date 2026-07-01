Informations pratiques

Saint-Florentin

Fête de l’entrecôte

Rue du Limousin Saint-Florentin Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez partager une soirée conviviale et gourmande organisée par le Comité des Fêtes pour la Fête de l’entrecôte !

Rendez-vous le lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30, Terrain de jeux Rue du Limousin.

Le repas sera suivi d’une soirée dansante animée par DJ Karine & Lulu pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Réservations par téléphone, n’hésitez pas à laisser votre message et numéro pour être rappelé. Invitez votre famille, vos amis et venez passer une excellente soirée autour d’une délicieuse entrecôte dans une ambiance festive ! 20 .

Rue du Limousin Saint-Florentin 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 21 76 37

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English :

Come join us for a fun and delicious evening organized by the Festival Committee for the Entrecôte Festival !

L’événement Fête de l’entrecôte Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour