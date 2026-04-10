Saint-Florentin sous l’Occupation Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin
Saint-Florentin sous l’Occupation Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Florentin
Saint-Florentin sous l’Occupation
Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Circuit commenté et véhiculé sur la Seconde Guerre Mondiale à Saint-Florentin : exode, occupation, résistance, bombardement, libération… seront évoqués à travers des anecdotes, des témoignages et des archives. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Serein et Armance jusqu’à la veille du circuit. .
Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr
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English : Saint-Florentin sous l’Occupation
L’événement Saint-Florentin sous l’Occupation Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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