Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dans les pas de Joséphine Baker Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Dans les pas de Joséphine Baker Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Dans les pas de Joséphine Baker Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme Serein et Armance

Adresse : 16 Grande Rue

Ville : 89600 Saint-Florentin

Département : Yonne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Florentin

Dans les pas de Joséphine Baker

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Circuit commenté et véhiculé pour découvrir les liens qu’avait Joséphine Baker avec Saint-Florentin à la fin des années 30 ses séjours, ses actions et ses relations. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Serein et Armance jusqu’à la veille du circuit.   .

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans les pas de Joséphine Baker

L’événement Dans les pas de Joséphine Baker Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Saint-Florentin (Yonne)