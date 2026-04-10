Dans les pas de Joséphine Baker Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Saint-Florentin

Dans les pas de Joséphine Baker

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Circuit commenté et véhiculé pour découvrir les liens qu’avait Joséphine Baker avec Saint-Florentin à la fin des années 30 ses séjours, ses actions et ses relations. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Serein et Armance jusqu’à la veille du circuit. .

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Dans les pas de Joséphine Baker

L’événement Dans les pas de Joséphine Baker Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)