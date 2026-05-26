Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme Serein et Armance

Adresse : 16 Grande Rue

Ville : 89600 Saint-Florentin

Département : Yonne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Florentin

Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Cette église du XVIe-XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’Ecole Troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme Serein et Armance.   .

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin

L’événement Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Serein Armance St Florentin

À voir aussi à Saint-Florentin (Yonne)