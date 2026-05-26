Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Office de Tourisme Serein et Armance Saint-Florentin

Saint-Florentin

Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin Yonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Cette église du XVIe-XVIIe siècles renferme une magnifique statuaire, de remarquables vitraux de l’Ecole Troyenne et un rare jubé en pierre. De style gothique et renaissance, sa nef inachevée donne à l’édifice un aspect surprenant qui reste majestueux de par ses dimensions.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme Serein et Armance. .

Office de Tourisme Serein et Armance 16 Grande Rue Saint-Florentin 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86 ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin

L’événement Visite guidée Les trésors de l’église Saint-Florentin Saint-Florentin a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Serein Armance St Florentin