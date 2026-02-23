Fête de l’estampe, Les fenêtres qui parlent Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Fête de l’estampe, Les fenêtres qui parlent

Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2026-05-13 18:00:00

2026-05-13 20:00:00

2026-05-13

En partenariat avec les associations Silex Ink et l’Attribut.

Au mois de mai, la ville de Cosne se transforme en exposition collective d’art imprimé pour la Fête nationale de l’estampe du 27 avril au 1er juin.

Appel a été lancé d’abord, au début de l’année, à tous les curieux, amateurs d’art, détenteurs d’une fenêtre à partager, artistes en herbes ou confirmés, pour participer à des rencontres autour de l’art imprimé. L’objectif était de réunir des duos artistes habitants afin de créer des gravures, sérigraphies, pochoirs, lithographies, gravures sur Tetra Pak ® ou monotypes et de mobiliser les propriétaires de la ville pour accueillir les œuvres ainsi réalisées.

Depuis le début du mois, de nombreuses fenêtres de particuliers hébergent les réalisations d’art imprimé artistes habitants tandis que des vitrines inoccupées du centre-ville accueillent des installations éphémères sur mesure réalisées par les artistes professionnels invités.

Ce mercredi 13 mai formera, dans le cadre de la Fête de l’estampe, le temps fort de l’évènement les Fenêtres qui parlent avec au programme à partir de 18h au musée

– La découverte de quelques estampes dans l’exposition temporaire

– La présentation des fenêtres qui parlent du musée par leurs auteurs

– Une déambulation dans la ville enfin, à la découverte des fenêtres qui parlent en compagnies des duos artistes habitants

Le Musée de la Loire, les associations Silex Ink et l’Attribut vous donnent donc rendez-vous pour un moment de partage artistique autour des Fenêtres qui parlent 2026.

Réservation conseillée auprès du musée au 03 86 26 71 02. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

