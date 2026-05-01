Fête de l’estampe Ussel
Fête de l’estampe Ussel mardi 26 mai 2026.
Ussel
Fête de l’estampe
18 Rue Michelet Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Initiation lithographie Atelier de lithographie .
18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69 musee@ussel19.fr
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English : Fête de l’estampe
L’événement Fête de l’estampe Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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