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Fête de l’estampe Ussel

Fête de l’estampe Ussel

Fête de l’estampe Ussel mardi 26 mai 2026.

Adresse : 18 Rue Michelet

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Ussel

Fête de l’estampe

18 Rue Michelet Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:00:00
fin : 2026-05-26 18:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Initiation lithographie Atelier de lithographie   .

18 Rue Michelet Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 54 69  musee@ussel19.fr

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English : Fête de l’estampe

L’événement Fête de l’estampe Ussel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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