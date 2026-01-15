Fête de l’été, brocante et vide-greniers

La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Diverses animations, concert et feu d’artifice.

Diverses animations, concert et feu d’artifice. .

La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 77 92 83 afc37160@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Various entertainment, concert and fireworks.

L’événement Fête de l’été, brocante et vide-greniers La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire