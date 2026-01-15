Fête de l’été, brocante et vide-greniers La Celle-Saint-Avant
Fête de l’été, brocante et vide-greniers La Celle-Saint-Avant samedi 18 juillet 2026.
Fête de l’été, brocante et vide-greniers
La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Diverses animations, concert et feu d’artifice.
La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 77 92 83 afc37160@gmail.com
English :
Various entertainment, concert and fireworks.
L’événement Fête de l’été, brocante et vide-greniers La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire