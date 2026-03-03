Vendredi Cellois La Celle-Saint-Avant
Vendredi Cellois La Celle-Saint-Avant vendredi 26 juin 2026.
Vendredi Cellois
3 Place du 8 Mai 1945 La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Concert et point de restauration buvette.
3 Place du 8 Mai 1945 La Celle-Saint-Avant 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 00 23
English :
Concert and refreshment stand.
L’événement Vendredi Cellois La Celle-Saint-Avant a été mis à jour le 2026-03-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire