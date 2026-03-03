Vendredi Cellois La Celle-Saint-Avant

Vendredi Cellois

3 Place du 8 Mai 1945 La Celle-Saint-Avant Indre-et-Loire

Concert et point de restauration buvette.

English :

Concert and refreshment stand.

