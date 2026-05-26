Fête de l’Eté Thionville
Fête de l’Eté Thionville samedi 6 juin 2026.
Thionville
Fête de l’Eté
4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le samedi, soirée dansante et concert de cornemuses.
Dimanche thé dansant..
Petite restauration sur place tartes flambées, pâtisserie, crêpes, buvette, animation enfants.Tout public
0 .
4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 73 06 70 08
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English :
Saturday: dance and bagpipe concert.
Sunday: tea dance.
Catering: tartes flambées, pastries, crêpes, refreshments, children’s entertainment.
L’événement Fête de l’Eté Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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