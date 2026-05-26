Thionville

Fête de l’Eté

4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Le samedi, soirée dansante et concert de cornemuses.

Dimanche thé dansant..

Petite restauration sur place tartes flambées, pâtisserie, crêpes, buvette, animation enfants.Tout public

0 .

4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 73 06 70 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday: dance and bagpipe concert.

Sunday: tea dance.

Catering: tartes flambées, pastries, crêpes, refreshments, children’s entertainment.

L’événement Fête de l’Eté Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME