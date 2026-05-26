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Fête de l’Eté Thionville

Fête de l’Eté Thionville

Fête de l’Eté Thionville samedi 6 juin 2026.

Adresse : 4 Passage des Ecoliers

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Thionville

Fête de l’Eté

4 Passage des Ecoliers Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07

Le samedi, soirée dansante et concert de cornemuses.
Dimanche thé dansant..
Petite restauration sur place tartes flambées, pâtisserie, crêpes, buvette, animation enfants.Tout public
0  .

4 Passage des Ecoliers Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 73 06 70 08 

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English :

Saturday: dance and bagpipe concert.
Sunday: tea dance.
Catering: tartes flambées, pastries, crêpes, refreshments, children’s entertainment.

L’événement Fête de l’Eté Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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