Frontignan

FÊTE DE L’EUROPE 10E SALON BOUGEONS NOS FRONTIÈRES

Boulevard Victor Hugo Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

10e édition organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et de nombreux opérateurs de mobilité internationale des jeunes.Matinée dédiée aux scolaires autour de jeux et animations sur la découverte de l’Europe, parc Victor-Hugo.

10e édition organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, en partenariat avec la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et de nombreux opérateurs de mobilité internationale des jeunes.Matinée dédiée aux scolaires autour de jeux et animations sur la découverte de l’Europe, parc Victor-Hugo. .

Boulevard Victor Hugo Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 75 64 00 81

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English :

10th edition organized by the City of Frontignan la Peyrade, in partnership with the Occitanie Region, the Hérault Department and numerous international youth mobility operators.Morning dedicated to schoolchildren, with games and activities on discovering Europe, Parc Victor-Hugo.

L’événement FÊTE DE L’EUROPE 10E SALON BOUGEONS NOS FRONTIÈRES Frontignan a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE