Fête de l’Europe à Pau, Place Clemenceau, Pau, Pau
Fête de l’Europe à Pau, Place Clemenceau, Pau, Pau samedi 9 mai 2026.
Fête de l’Europe à Pau Samedi 9 mai, 14h00 Place Clemenceau, Pau Pyrénées-Atlantiques
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00
Place Clemenceau, Pau Place Clemenceau, 64000 Pau Pau 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Chaque année, la ville de Pau organise tout au long du mois de mai le Joli mois de l’Europe avec une journée de l’Europe le samedi 9 mai sur la place Clemenceau avec de nombreuses animations. animations expositions
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