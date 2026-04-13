Fête de l’Europe à Pau, Place Clemenceau, Pau, Pau

Fête de l’Europe à Pau Samedi 9 mai, 14h00 Place Clemenceau, Pau Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Place Clemenceau, Pau Place Clemenceau, 64000 Pau Pau 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Chaque année, la ville de Pau organise tout au long du mois de mai le Joli mois de l’Europe avec une journée de l’Europe le samedi 9 mai sur la place Clemenceau avec de nombreuses animations. animations expositions