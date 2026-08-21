Fête de l’habitat et du confort durable, Square Camille Claudel, Roubaix

Informations pratiques

Fête de l’habitat et du confort durable Samedi 26 septembre, 09h30 Square Camille Claudel Nord

Entrée libre – Formations sur inscirption

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fête de l’habitat et du confort durable

Les vagues de chaleur précoces et la canicule de de mai et juin 2026 font prendre conscience de l’urgence à adapter les logements afin de les rendre plus robustes face à ces phénomènes climatiques extrêmes tout en améliorant durablement leur confort thermique et leur consommation énergétique.

Si le début d’été 2026 impose des mesures d’urgence, il devient de plus en plus essentiel d’accompagner bien en amont les citoyens et citoyennes, afin d’éviter les surchauffes estivales. Mais cette adaptation au chaud ne doit pas venir en opposition aux nécessités d’adapter les lieux de vie et les usages aux impacts des saisons froides.

Aussi, dans le cadre du projet Interreg Vivons Low-tech leven, le Consortium transfrontalier VLL en association avec les directions de l’habitat et de la transition écologique de la ville de Roubaix vous propose de participer à la

Fête de l’habitat et du Confort Durable,

le 26 septembre 2026 de 9h30 à 17h, au cœur de la ville de Roubaix.

Que vous soyez propriétaire ou locataire, venez découvrir les pratiques durables pour améliorer le confort de votre logement en hiver comme en été, faire des économies d’énergie, découvrir comment prendre soin de son logement (ventilation etc.) et les outils d’accompagnement et financiers disponibles pour les habitant·es.

Lieu : atour de la Maison de l’habitat

Square Camille Claudel 16 rue du Maréchal Foch, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://vivonslowtechleven.eu/event/fete-de-lhabitat/ »}] [{« link »: « https://vivonslowtechleven.eu/ »}]

Fête de l’habitat et du confort durable

VLL