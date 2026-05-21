Nyons

Fête de l’olive piquée & des vins du terroir

Place de la Libération sud Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 09:00:00

fin : 2026-12-19 17:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Pour cette 26e édition, le Syndicat de l’Olive de Nyons & des Baronnies, entouré de ses partenaires, invite petits et grands à célébrer la tradition et le savoir-faire local lors de la Fête de l’Olive Piquée & des vins du terroir.

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Place de la Libération sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 infos@nyons-aop.com

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English :

For this 26th edition, the Syndicat de l’Olive de Nyons & des Baronnies, together with its partners, invites young and old to celebrate local tradition and know-how at the Fête de l’Olive Piquée & des vins du terroir.

L’événement Fête de l’olive piquée & des vins du terroir Nyons a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale