Fête de l’olive piquée & des vins du terroir Nyons
Fête de l’olive piquée & des vins du terroir Nyons samedi 19 décembre 2026.
Nyons
Fête de l’olive piquée & des vins du terroir
Place de la Libération sud Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 09:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Pour cette 26e édition, le Syndicat de l’Olive de Nyons & des Baronnies, entouré de ses partenaires, invite petits et grands à célébrer la tradition et le savoir-faire local lors de la Fête de l’Olive Piquée & des vins du terroir.
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Place de la Libération sud Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 90 infos@nyons-aop.com
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English :
For this 26th edition, the Syndicat de l’Olive de Nyons & des Baronnies, together with its partners, invites young and old to celebrate local tradition and know-how at the Fête de l’Olive Piquée & des vins du terroir.
L’événement Fête de l’olive piquée & des vins du terroir Nyons a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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