Informations pratiques

Najac

Fête de Najac à la Loge

11 Rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Évènement de Hors Loge concert, groupes, musique du monde, pop, rap, punk, électro, bal traditionnel…

Programme

Samedi 22 juillet, dès 19 heures

El locutorio itinérante

Patrick et Michel

Mili

Auster

Undae Tropic

Dimanche 23, dès 20 heures

La Talvera

Mc Ker6 .

11 Rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie

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English :

Hors Loge Event: concert, bands, world music, pop, rap, punk, electronic music, traditional dance…

L’événement Fête de Najac à la Loge Najac a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)