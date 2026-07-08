Fête de Najac à la Loge Najac
samedi 22 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Fête de Najac à la Loge
11 Rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Évènement de Hors Loge concert, groupes, musique du monde, pop, rap, punk, électro, bal traditionnel…
Programme
Samedi 22 juillet, dès 19 heures
El locutorio itinérante
Patrick et Michel
Mili
Auster
Undae Tropic
Dimanche 23, dès 20 heures
La Talvera
Mc Ker6 .
11 Rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie
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English :
Hors Loge Event: concert, bands, world music, pop, rap, punk, electronic music, traditional dance…
L’événement Fête de Najac à la Loge Najac a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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