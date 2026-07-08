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AGENDA · Najac

Fête de Najac à la Loge Najac

samedi 22 août 2026 · Najac

Fête de Najac à la Loge Najac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Adresse
11 Rue de la Loge
Ville
12270 Najac
Département
Aveyron
Tarif

Najac

Fête de Najac à la Loge

11 Rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Évènement de Hors Loge concert, groupes, musique du monde, pop, rap, punk, électro, bal traditionnel…
Programme
Samedi 22 juillet, dès 19 heures
El locutorio itinérante
Patrick et Michel
Mili
Auster
Undae Tropic

Dimanche 23, dès 20 heures
La Talvera
Mc Ker6   .

11 Rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie  

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English :

Hors Loge Event: concert, bands, world music, pop, rap, punk, electronic music, traditional dance…

L’événement Fête de Najac à la Loge Najac a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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