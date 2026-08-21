Informations pratiques

Nibelle

Fête de Nibelle Vide Grenier

Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des fêtes de Nibelle organise la fête du village le samedi 22 août 2026 dès 9h au square Cottinat. Au programme vide-grenier (2,50 €/m), concert gratuit en plein air à 20h et feu d’artifice.

Le Comité des fêtes dote la commune de Nibelle d’une journée festive au square Cottinat le samedi 22 août 2026 dès 9h. Les chinseurs arpentent les allées du vide-grenier ouvert à tous les passionnés de brocante au tarif de 2,50 € le mètre. Tout au long de la journée, les visiteurs profitent d’un espace de restauration avec buvette et friterie disponibles le midi et le soir. Dès 20h, un concert gratuit en plein air rassemble les spectateurs avant le tirage du grand feu d’artifice qui clôture cette fête villageoise. Un rendez-vous incontournable pour partager un moment convivial en famille ou entre amis au cœur de la commune.

Lieu Square Cottinat, Nibelle

Brocanterie / Exposants 2,50 € le mètre (Réservation au 06 74 41 81 91)

Animation soirée Concert gratuit à 20h & Feu d’artifice .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 41 81 91

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English :

The Nibelle Festival Committee is organizing the village festival on Saturday, August 22, 2026, starting at 9 a.m. at Cottinat Square. Highlights include a yard sale (2.50 €/m), a free outdoor concert at 8:00 p.m., and fireworks.

L’événement Fête de Nibelle Vide Grenier Nibelle a été mis à jour le 2026-08-06 par OT GRAND PITHIVERAIS