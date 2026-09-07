AGENDA · Senlis
Fête de Notre-Dame de Fatima, Cathédrale Notre-Dame de Senlis, Senlis
lundi 12 octobre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Fête de Notre-Dame de Fatima 12 et 18 octobre Cathédrale Notre-Dame de Senlis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T15:00:00+02:00 – 2026-10-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T08:30:00+02:00 – 2026-10-18T17:30:00+02:00
Grande céremonie en honneur de N.D.de Fatima dimanche 18 octobre 15h00 grande messe suivie de procession dans les rues de la cité Royale venez nombreux feter N.D.de Fatima
Cathédrale Notre-Dame de Senlis 1 place Notre-Dame 60300 SENLIS Senlis 60300 Centre-ville Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/la-cathedrale-notre-dame-de-senlis/
Messe et Procession
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