Fête de Pentecôte Vernantes
Fête de Pentecôte Vernantes lundi 25 mai 2026.
Vernantes
Fête de Pentecôte
Route de Noyant Vernantes Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Le Comité des fêtes de Vernantes organise sa fête de Pentecôte.
Au programme
– Vide-greniers (1,50€ le mètre) accueil dès 5h30, sans réservation.
– Randonnées pédestres 3 nouveaux parcours de 5, 9 et 14 km (4€ avec ravitaillement) Départ de la salle des fêtes.
– Fêtes foraine et exposants foire (2,50€ le mètre).
– Buvette et restauration sur place possible. Le Comité des Fêtes aura sa baraque à frites .
– Animation par la Banda de Varennes-sur-Loire.
– Baptêmes de trikes.
PRECISIONS HORAIRES
Lundi 25 mai 2026. .
Route de Noyant Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90
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English :
The Comité des fêtes de Vernantes organizes its Pentecost festival.
L’événement Fête de Pentecôte Vernantes a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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