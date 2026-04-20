Vernantes

Fête de Pentecôte

Route de Noyant Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Le Comité des fêtes de Vernantes organise sa fête de Pentecôte.

Au programme

– Vide-greniers (1,50€ le mètre) accueil dès 5h30, sans réservation.

– Randonnées pédestres 3 nouveaux parcours de 5, 9 et 14 km (4€ avec ravitaillement) Départ de la salle des fêtes.

– Fêtes foraine et exposants foire (2,50€ le mètre).

– Buvette et restauration sur place possible. Le Comité des Fêtes aura sa baraque à frites .

– Animation par la Banda de Varennes-sur-Loire.

– Baptêmes de trikes.

PRECISIONS HORAIRES

Lundi 25 mai 2026. .

Route de Noyant Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 42 61 90

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English :

The Comité des fêtes de Vernantes organizes its Pentecost festival.

L’événement Fête de Pentecôte Vernantes a été mis à jour le 2026-04-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME