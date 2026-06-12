Fête de quartier des Chartreux Troyes
Fête de quartier des Chartreux Troyes samedi 13 juin 2026.
Troyes
Fête de quartier des Chartreux
Place Romain Rolland Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Entre animations sportives, musique, danse, jeux et vide-greniers, de nombreuses activités gratuites rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.
Au programme
> Démonstrations et initiations au breakdance
> Animations sportives
> Jeux pour petits et grands
> Activités de lecture pour les enfants
> Vide-greniers tout au long de la journée
Ambiance musicale et dansante
> Musique italienne avec l’association Uno, Due, Troyes et son animation Destinazione Italia
> Démonstrations et initiations aux danses latines salsa, bachata, merengue et bien d’autres
Restauration sur place
> Restauration salée assurée par l’AS Chartreux (Association Sportive des Chartreux)
> Restauration sucrée proposée par l’AATM (Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants)
Une belle occasion de se retrouver entre voisins, en famille ou entre amis pour profiter ensemble d’un moment festif au cœur du quartier. .
Place Romain Rolland Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de quartier des Chartreux Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Berger Story Troyes 12 juin 2026
- Roland Magdane – Clap de Fin – LE CUBE Troyes 13 juin 2026
- Vide-greniers des Chartreux Troyes 13 juin 2026
- Visite guidée de l’exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes 13 juin 2026
- Masterclass d’Improvisation Théâtrale à Troyes 6è édition Tricatch Impro Troyes 13 juin 2026