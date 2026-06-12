Troyes

Fête de quartier des Chartreux

Place Romain Rolland Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Entre animations sportives, musique, danse, jeux et vide-greniers, de nombreuses activités gratuites rythmeront cette journée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.



Au programme



> Démonstrations et initiations au breakdance

> Animations sportives

> Jeux pour petits et grands

> Activités de lecture pour les enfants

> Vide-greniers tout au long de la journée



Ambiance musicale et dansante

> Musique italienne avec l’association Uno, Due, Troyes et son animation Destinazione Italia

> Démonstrations et initiations aux danses latines salsa, bachata, merengue et bien d’autres



Restauration sur place

> Restauration salée assurée par l’AS Chartreux (Association Sportive des Chartreux)

> Restauration sucrée proposée par l’AATM (Association pour l’Accueil des Travailleurs et des Migrants)



Une belle occasion de se retrouver entre voisins, en famille ou entre amis pour profiter ensemble d’un moment festif au cœur du quartier. .

Place Romain Rolland Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 45

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English :

L’événement Fête de quartier des Chartreux Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne