Fête de quartier Fondation jeunesse Feu vert PARIS
Fête de quartier Fondation jeunesse Feu vert PARIS mercredi 1 juillet 2026.
Jeux collaboratifs, ateliers, création de badges, sculptures en ballons, activités sportives, animation musicale… Fêtez l’été avec nous sur la dalle Rozanoff !
Choisissez votre camp : ambiance sportive d’un côté, ambiance détente et activités manuelles de l’autre.
En partenariat avec la Fondation jeunesse Feu vert, l’association les 12 sourires, le Périscope, Autour de la baleine, la bibliothèque Saint-Éloi, le Relais 59, l’antenne du Claje Paris anim’ Maya Angelou, la Mairie du 12e.
La Fondation jeunesse Feu Vert et les partenaires du quartier Saint-Éloi vous invitent à leur fête de la rentrée !
Le mercredi 01 juillet 2026
de 15h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-01T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00
Fondation jeunesse Feu vert Dalle Rozanoff 75012 PARIS
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