Informations pratiques

Najac

Fête de Saint-Barthélemy et de la Fouace

Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

Trois jours de fête dans le village ! Balade de la fouace géante, concerts, bandas, repas, feux d’artifice.

Apéro bandas, DJ Equinox, promenade de la fouace, feu d’artifice, groupe Abyss, concours de pétanque, repas dansant avec Jean-François Mézy.

Fête foraine tout le week-end. .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 15 40 55 34 comitedesfetesdenajac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three days of festivities in the village! Giant fouace stroll, concerts, bandas, meals and fireworks.

L’événement Fête de Saint-Barthélemy et de la Fouace Najac a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)