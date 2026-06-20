Fête de Saint-Barthélemy et de la Fouace Najac
samedi 22 août 2026 · Najac
Informations pratiques
Najac
Fête de Saint-Barthélemy et de la Fouace
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-22
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-22
Trois jours de fête dans le village ! Balade de la fouace géante, concerts, bandas, repas, feux d’artifice.
Apéro bandas, DJ Equinox, promenade de la fouace, feu d’artifice, groupe Abyss, concours de pétanque, repas dansant avec Jean-François Mézy.
Fête foraine tout le week-end. .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 15 40 55 34 comitedesfetesdenajac@gmail.com
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English :
Three days of festivities in the village! Giant fouace stroll, concerts, bandas, meals and fireworks.
L’événement Fête de Saint-Barthélemy et de la Fouace Najac a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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